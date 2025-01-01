Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Архитектор Александр Леонов не является штатным сотрудником пермского музея современного искусства «Креативным директором PERMM» его назвали, чтобы обозначить направление работы для будущих проектов Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

В музее современного искусства PERMM прокомментировали новость о якобы назначении архитектора Александра Леонова креативным директором музея.

По словам представителей институции, в её штатном расписании нет такой должности. Александр Леонов приглашён к сотрудничеству с музеем в качестве куратора трёх выставок. В релизе, распространённом в СМИ, его назвали «креативным директором», чтобы подчеркнуть концептуальное направление предстоящей работы.

В министерстве культуры Пермского края сообщили, что по-прежнему идёт поиск нового директора музея.

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