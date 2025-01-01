Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Архитектор Александр Леонов не является штатным сотрудником пермского музея современного искусства
«Креативным директором PERMM» его назвали, чтобы обозначить направление работы для будущих проектов
В музее современного искусства PERMM прокомментировали новость о якобы назначении архитектора Александра Леонова креативным директором музея.
По словам представителей институции, в её штатном расписании нет такой должности. Александр Леонов приглашён к сотрудничеству с музеем в качестве куратора трёх выставок. В релизе, распространённом в СМИ, его назвали «креативным директором», чтобы подчеркнуть концептуальное направление предстоящей работы.
В министерстве культуры Пермского края сообщили, что по-прежнему идёт поиск нового директора музея.
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