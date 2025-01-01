В Пермском крае пострадавшая в ДТП с младенцем девушка остаётся в тяжёлом состоянии Автоавария произошла 12 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Спустя пять дней после смертельной аварии, произошедшей 12 марта на автодороге Полазна—Чусовой в Пермском крае, в которой пострадали девушка и младенец, состояние девушки остаётся тяжёлым. Об этом perm.aif.ru сообщили в региональном минздраве.

«Девушке оказывается необходимая медицинская помощь, она находится в тяжёлом состоянии», — цитирует издание.

Как стало известно, 12 марта на трассе Полазна—Чусовой автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в авто «Лада Гранта». Водитель первой машины погиб на месте, а пассажиры второго автомобиля, 26-летняя девушка и новорождённый ребёнок, получили травмы.

Оба были доставлены в больницу, врачи осмотрели младенца и выписали его для дальнейшего лечения на дому. Девушка была оставлена в стационаре, её состояние на момент госпитализации оценивалось как крайне тяжёлое.

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