Стало известно о состоянии пострадавших в автоаварии младенца и девушки в Прикамье Поделиться Твитнуть

В Министерстве здравоохранения Пермского края предоставили perm.aif.ru информацию о состоянии девушки и новорождённого, пострадавших в смертельном ДТП.

Как сообщалось ранее, 12 марта произошло столкновение двух транспортных средств на трассе Полазна—Чусовой, в результате которого пострадали три человека. Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия, а девушка с младенцем, находившиеся в автомобиле «Лада Гранта», были доставлены в медицинское учреждение.

3 марта сотрудники минздрава рассказали, что новорожденный был выписан из больницы для дальнейшего лечения на дому, в то время как состояние девушки потребовало её госпитализации.

«Женщина продолжает лечение в условиях стационара, находится в крайне тяжёлом состоянии», — заявили врачи.

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