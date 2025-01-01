Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей в пермской школе дизайна откроется летом 2026 года
«Точка» стала первым общеобразовательным учреждением-победителем конкурса фонда Владимира Потанина
Как уже сообщал «Новый компаньон», пермская школа дизайна «Точка» выиграла грант Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 4,2 млн руб. на создание своего музея.
Представители школы уточнили, что музей будет расположен в школьном корпусе на ул. Крупской, 66. Авторы проекта позиционируют его как центр трансляции опыта развития дизайнерского мышления и выставочную площадку дизайн-проектов учеников, открытую для всего города.
Запуск музея намечен на лето 2026 года. До ноября 2025 года должен завершиться подготовительный этап — проработка материальной базы и концепции, затем начнётся разработка визуальной концепции и работа с пространством.
На конкурс фонда Потанина «Музей 4.0» поступило 345 заявок из 71 региона России. Победителями конкурса стали 17 проектов из 13 регионов России. Школа «Точка» со своим проектом стала первым общеобразовательным учреждением среди победителей грантового конкурса.
Школа дизайна «Точка» открылась в 2013 году. Её ученики проходят программу общеобразовательной школы наряду со специальными предметами по дизайну. Среди дипломных работ выпускников школы есть проекты для российских культурных и образовательных центров, коммерческих компаний и благотворительных фондов. За 11 лет работы «Точки» накоплено около 1 тыс. ученических дизайн-проектов: предметный дизайн, световые объекты, архитектурные макеты, объекты графического дизайна, керамика, гейм-дизайн, объекты мультимедиа и др. Школа проводила публичные выставки в Пермской арт-резиденции, Центральном выставочном зале и Музее современного искусства PERMM. Образовательная программа выставки «ИДИ» получила премию «Инновация» в 2021 году.
Команда проекта школьного музея работает совместно около 10 лет в качестве экспертного совета школы — это практикующие дизайнеры, архитекторы, художники, педагоги.
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