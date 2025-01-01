Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей в пермской школе дизайна откроется летом 2026 года «Точка‭» стала первым общеобразовательным учреждением-победителем конкурса фонда Владимира Потанина Поделиться Твитнуть

Выставка работ учащихся школы "Точка". Фото: Никита Ажеев

Как уже сообщал «Новый компаньон», пермская школа дизайна ‭«Точка‭» выиграла грант Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 4,2 млн руб. на создание своего музея.

Представители школы уточнили, что музей будет расположен в школьном корпусе на ул. Крупской, 66. Авторы проекта позиционируют его как центр трансляции опыта развития дизайнерского мышления и выставочную площадку дизайн-проектов учеников, открытую для всего города.

Запуск музея намечен на лето 2026 года. До ноября 2025 года должен завершиться подготовительный этап — проработка материальной базы и концепции, затем начнётся разработка визуальной концепции и работа с пространством.

На конкурс фонда Потанина «Музей 4.0» поступило 345 заявок из 71 региона России. Победителями конкурса стали 17 проектов из 13 регионов России. Школа «Точка‭» со своим проектом стала первым общеобразовательным учреждением среди победителей грантового конкурса.

Школа дизайна «Точка‭» открылась в 2013 году. Её ученики проходят программу общеобразовательной школы наряду со специальными предметами по дизайну. Среди дипломных работ выпускников школы есть проекты для российских культурных и образовательных центров, коммерческих компаний и благотворительных фондов. За 11 лет работы «Точки» накоплено около 1 тыс. ученических дизайн-проектов: предметный дизайн, световые объекты, архитектурные макеты, объекты графического дизайна, керамика, гейм-дизайн, объекты мультимедиа и др. Школа проводила публичные выставки в Пермской арт-резиденции, Центральном выставочном зале и Музее современного искусства PERMM. Образовательная программа выставки «ИДИ» получила премию «Инновация» в 2021 году.

Команда проекта школьного музея работает совместно около 10 лет в качестве экспертного совета школы — это практикующие дизайнеры, архитекторы, художники, педагоги.

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