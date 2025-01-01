В Пермском округе сгорел жилой дом с надворными постройками Происшествие случилось в Нижних Муллах, два человека получили травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Днём 17 марта в с. Нижние Муллы загорелся жилой дом с надворными постройками на ул. Ключевой. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:25.

К месту вызова прибыли 20 огнеборцев и 5 единиц техники. Пожарные смогли ликвидировать огонь в 13:30. Площадь пожара составила 120 кв. м.

Во время происшествия никто не пострадал, но травмы получили два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Напомним, ранее, в ночь на 13 марта, в д. Канюсята Карагайского округа в ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела мужчины 1958 г.р. и женщины 1956 г.р. После происшествия следователи начали процессуальную проверку по факту их гибели.

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