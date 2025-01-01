В Карагайском округе Прикамья на пожаре в частном доме погибли два пенсионера Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В ночь на 13 марта в д. Канюсята Карагайского округа в ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела мужчины 1958 г.р. и женщины 1956 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

После происшествия следователи начали процессуальную проверку по факту гибели женщины и мужчины.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

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