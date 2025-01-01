В Прикамье после смены скончался укладчик-упаковщик карандаша
Начата проверка
В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование инцидента с гибелью сотрудника ООО «Пермская лесопромышленная компания» в Гремячинске, где ведётся производство шпона, фанеры и других изделий из дерева.
Согласно уведомлению от работодателя, 17 марта утром укладчик-упаковщик карандаша (в лесопромышленном производстве «карандашами» называют цилиндрические отходы фанерного производства; также их называют отточками) был найден без признаков жизни в мужской раздевалке после окончания смены.
Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины 1976 г.р.
Как отметил заместитель руководителя Гострудинспекции в Пермском крае Павел Бахтагареев, в данный момент формируется комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин гибели сотрудника. Будет проведён анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая режим работы и отдыха. Также запрошены результаты судмедэкспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.
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