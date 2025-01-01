В Прикамье после смены скончался укладчик-упаковщик карандаша Начата проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование инцидента с гибелью сотрудника ООО «Пермская лесопромышленная компания» в Гремячинске, где ведётся производство шпона, фанеры и других изделий из дерева.

Согласно уведомлению от работодателя, 17 марта утром укладчик-упаковщик карандаша (в лесопромышленном производстве «карандашами» называют цилиндрические отходы фанерного производства; также их называют отточками) был найден без признаков жизни в мужской раздевалке после окончания смены.

Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины 1976 г.р.

Как отметил заместитель руководителя Гострудинспекции в Пермском крае Павел Бахтагареев, в данный момент формируется комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин гибели сотрудника. Будет проведён анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая режим работы и отдыха. Также запрошены результаты судмедэкспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.