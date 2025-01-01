ВКК приступила к горным работам на месторождении калийно-магниевых солей в Прикамье Разрешение на разработку Талицкого участка было получено в 2008 году Поделиться Твитнуть

фото: ВКК

«Верхнекамская калийная компания» (ВКК, часть Группы «Акрон») начала вести подземные горные работы на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей, расположенном в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Акрон» 17 марта.

В рамках подготовки к старту работ были установлены основные шахтные подъёмные механизмы, введены в действие два комбайна «Урал-20Р», а также началась проходка выработок на руднике Талицкого горно-обогатительного комбината (ГОК).

Накануне генеральный директор ПАО «Акрон» Владимир Куницкий и вице-президент Алексей Макаров посетили рудник Талицкого ГОКа для оценки хода работ, ознакомления с новым комбайновым оборудованием и процессами добычи, погрузки и перевозки руды.

Напомним, в 2008 году ВКК получила разрешение на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Планируемая производительность ГОКа составит 2 млн тонн хлористого калия в год с возможностью увеличения до 2,6 млн тонн в год.

Начало подземной добычи является важным этапом в реализации стратегического проекта Группы «Акрон», направленного на создание собственной базы калийного сырья. Этот проект призван обеспечить долгосрочный рост и стабильную деятельность предприятий Группы, специализирующихся на производстве сложных удобрений, говорится в сообщении «Акрона».

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