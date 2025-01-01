В Прикамье СК проводит проверку по факту гибели под завалами снега директора школы Женщина самостоятельно чистила крышу в частном доме Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в Лысьве следователи СК проводят процессуальную проверку по факту смерти женщины 1968 г.р. в результате схода снежной массы.

По предварительным данным, 13 и 14 марта женщина самостоятельно чистила крышу от снега в п. Кын. В какой-то момент снежная масса обрушилась, женщина оказалась под завалом и не смогла выбраться. В итоге она скончалась.

На следующий день коллеги в школе обратились в полицию. Тело погибшей нашли полицейские.

Как ранее писал «Новый компаньон», под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель МБОУ СОШ № 16 с УИОП СП «Кыновская СОШ №65» Елена Макарова. Она была выпускницей Кыновской средней школы, начинала здесь работу педагогом, позже работала учителем и директором школы в Свердловской области. Недавно вернулась в родной поселок и стала директором местной СОШ с этого учебного года.

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