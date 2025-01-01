В Пермском крае под завалами сошедшего с крыши снега погибла директор школы Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено управлением образования Лысьвы

Под завалами снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель МБОУ СОШ № 16 с УИОП СП «Кыновская СОШ 65» Елена Макарова. Об этом сообщили в управлении образования Лысьвы. Подробности происшествия не сообщаются.

В некрологе говорится, что Макарова была выпускницей и большой патриоткой Кыновской средней школы, начинала здесь работу педагогом, позже работала учителем и директором школы в Свердловской области. Недавно вернулась в родной поселок и стала директором с этого учебного года. «Готовились к юбилею школы... Появились большие и серьёзные планы по развитию музейного пространства школы... Мысли были о школьных проектах, детях, педагогах... Светлая память Вам, настоящий Учитель», — говорится в информации ведомства.

О времени и месте прощания с Еленой Макаровой будет сообщено дополнительно, отмечает «Рифей».





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