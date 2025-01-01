В Пермском крае начали резать лёд на реках Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края, в регионе проводятся работы по ослаблению ледяного покрова на реках Тулва и Усьва. Эти меры направлены на предотвращение заторов и обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья.

Данные мероприятия, осуществляемые с 2013 года, причём при незначительных финансовых вложениях, доказали свою высокую результативность.

Ожидается, что работы на Усьве в п. Мыс будут завершены 17 марта, а 24 марта — в п. Бобровка. Ледорезные работы на Тулве уже завершены, и их приёмка запланирована на 18 марта.

Ранее синоптики назвали районы Прикамья, где ожидается высокий паводок. Так, на Чусовой возможны превышения средних показателей из-за избыточного увлажнения летом и значительных снегозапасов в бассейне Усьвы. На Вишере, Яйве и Косьве ожидается относительно высокое половодье. В зоне затопления могут оказаться п. Яйва и Александровск, а при определённых условиях – с. Тюлькино.

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