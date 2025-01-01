Вероятность затопления набережной в Перми оценивается менее чем в 50% Синоптики назвали районы Прикамья, где ожидается высокий паводок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, средний показатель запаса влаги в снежном покрове Воткинского водохранилища достиг 234 мм, превысив прошлогодний уровень на 25%, что составляет 50 мм. Бассейн Яйвы демонстрирует наибольшее отличие от прошлогодних показателей – плюс 150 мм (65%). На севере и востоке региона разница тоже существенна, варьируясь от 100 до 150 мм, а в некоторых местах – ещё больше. В то же время, в бассейнах Обвы и Иньвы снега меньше, чем в прошлом году, а в бассейнах Косы и Верхней Камы – на уровне прошлогодних значений. В бассейнах Сылвы, Чусовой и Тулвы зафиксировано значительное увеличение снегозапасов по сравнению с предыдущим годом. В районе Перми, к востоку от города, снега на 20% больше, чем год назад, в юго-западном направлении – наоборот.

Прогнозируя половодье 2025 года, специалисты подчёркивают важность не только снегозапасов, но и интенсивности таяния снега, весенних осадков, а также степени промерзания почвы и уровня увлажнения в летне-осенний период. Несмотря на то, что летне-осеннее увлажнение 2024 года было ниже обычного, экстремально низким его назвать нельзя, дефицит влаги в сентябре и октябре был частично компенсирован осадками в июле и августе. Аномально тёплая зима привела к меньшему, чем обычно, промерзанию почвы.

Ожидается, что половодье на реках равнинной части края будет близким к норме по объёму стока и уровням воды, в Коми-Пермяцком округе и на западе края – ниже нормы. На Чусовой возможны превышения средних показателей из-за избыточного увлажнения летом и значительных снегозапасов в бассейне Усьвы. На Вишере, Яйве и Косьве ожидается относительно высокое половодье, но не такое масштабное, как в 2020 году. В зоне затопления могут оказаться поселок Яйва и город Александровск, а при определённых условиях – село Тюлькино. Однако это будет зависеть от характера снеготаяния и осадков во второй половине апреля и в мае.

Вероятность затопления набережной в Перми оценивается менее чем в 50%.

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