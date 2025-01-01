В центре Перми открылось халяльное кафе «Барака» Ранее площади на Компросе,17 занимало кафе «В движении» Поделиться Твитнуть

фото: Пермский Муфтият

В центре Перми, по адресу пр. Комсомольский, 17, открылось халяльное кафе «Барака». Об этом сообщили в Пермском Муфтияте.

«Внутри интересный дизайн, можно посетить с семьей, друзьями и с партнерами. Блюда на любой вкус, восточная кухня. Также в кафе можно проводить ифтары (разговения). Есть отдельные залы для небольших мероприятий», — говорится в информации.

О готовящемся открытии кафе восточной кухни «Барака» в центре города стало известно ещё в прошлом году. Ранее площади на Компросе,17 занимало кафе «В движении».

По данным геосервиса 2ГИС, до этого в Перми уже работало кафе сети «Барака» — на ул. Ласьвинской в Кировском районе. Оно также предлагает блюда восточной кухни из халяльной продукции: узбекский плов, шашлык, манты, лагман, люля-кебаб. Средний чек заведения составляет 250 руб., бизнес-ланч в нём можно приобрести за 300 руб.

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