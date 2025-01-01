Две трети пермяков поддерживают возврат к распределению выпускников вузов Они считают это возможностью получения профессионального опыта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Согласно результатам опроса SuperJob, большинство жителей Перми (66%) положительно относятся к перспективе возобновления практики распределения выпускников вузов. Меньшинство (18%) не поддерживает эту идею. Поддержка распределения увеличивается с возрастом: если среди пермяков до 35 лет ее разделяют 54%, то среди тех, кто старше 45 лет, – уже 70%.

Опрос родителей выпускников школ, планирующих поступление в университеты, показал, что 67% из них приветствуют возвращение к распределению, видя в этом возможность получения профессионального опыта. Противников инициативы – 17%, они опасаются низких зарплат, предвзятого отношения и коррупции.

Среди студентов очной формы обучения 40% выступают за восстановление системы распределения, полагая, что это поможет приобрести необходимые профессиональные навыки. 36% студентов не поддерживают эту идею.

Судя по комментариям, жители города опасаются, что распределение ограничит свободу выбора молодых специалистов. Изменения на рынке труда за последние годы показали важность адаптивности и способности к быстрой смене работы или профессии.

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