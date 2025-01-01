Главный тренер пермского «Молота» прокомментировал игру в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках чемпионата ВХЛ 16 марта пермский «Молот» одержал уверенную победу над «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, фарм-клубом СКА, со счетом 6:3. Хет-трик в составе победителей оформил Максим Кицын, дублем отметился Даниил Лапин, а еще одну шайбу забросил Виктор Пластинин.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил, что игра получилась очень зрелищной: «Начало немножко скомканное, да. Потому что соперник был заряжен. Ошибка, гол. Но потом команда пришла в себя и показала достойный хоккей. Я думаю, сегодня красивые голы с обеих сторон, была хорошая атака. В обороне, да, были огрехи, но это, опять же, хоккей. А так, важные два очка! Ребята просто красавцы. Поздравляю наших болельщиков».

Заключительная игра регулярного чемпионата пермского «Молота» состоится 18 марта против питерского «Динамо». Начало матча в 21:00 по пермскому времени. По итогам этой встречи определится позиция «Молота» в плей-офф.

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