В Пермском крае простились с бойцом СВО и участником Парада Победы Александр Федосеев погиб в зоне боевых действий спецоперации Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Большесосновского округа

В Большесосновском муниципальном округе простились с участником СВО Александром Федосеевым. Об этом сообщили в местной администрации.

Александр родился 3 июня 1993 года в Большой Соснове. Там же окончил среднюю школу, а после поступил в Чайковский техникум промышленных технологий и управления, где получил специальность электрогазосварщика.

В 2013 году молодого человека призвали на службу в Вооружённые силы РФ. Он был в десантных войсках. Во время службы неоднократно совершал прыжки с парашютом, также был участником Парада Победы на Красной площади. Награждён медалью Минобороны РФ.

Вернувшись из армии, молодой человек несколько лет работал в ПАО «Геотек» сварщиком в сейсморазведке. С 2017 года работал пожарным в 82-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Там он трудился почти пять лет.

Знавшие Александра вспоминают о нём как человеке искренней доброты и необыкновенной честности, всегда готовом прийти на помощь.

Прощание с солдатом прошло 16 марта на площади Храма Владимирской иконы Божией Матери с. Большая Соснова.

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