На юге Прикамья простятся с военнослужащим Дмитрием Ганиевым Он погиб в ходе СВО Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Куединского муниципального округа

Как сообщает администрация Куединского муниципального округа, 17 марта в последний путь проводят участника спецоперации Дмитрия Ганиева.

Дата его смерти и обстоятельства гибели не уточняются.

С Дмитрием Ганиевым простятся 17 марта в 12:30 в Большегондырском Доме культуры. Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этот же день, 17 марта, в Верещагинском округе похоронят другого участника СВО, наводчика мотострелкового отделения Сергея Носкова. Он родился в прикамской деревне Минино, работал в ООО АП «Заря Путино» и ООО «Асфальт-мастер».

На СВО был рядовым, наводчиком мотострелкового отделения. Мужчина погиб 4 марта 2025 года. У него остались супруга, две дочери и сын.

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