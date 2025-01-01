В Прикамье простятся с погибшим на СВО наводчиком мотострелкового отделения Сергеем Носковым У него остались супруга и трое детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа в своих социальных сетях.

Известно, что Сергей Носков был рядовым, наводчиком мотострелкового отделения. Он погиб 4 марта 2025 года.

Как рассказали в администрации, он родился в прикамской деревне Минино, работал в ООО АП «Заря Путино» и ООО «Асфальт-мастер». У мужчины остались супруга, две дочери и сын.





В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним состоится 17 марта в 14:00 в Доме культуры с. Путино (ул. Комсомольская, д. 16). В 14.30 состоится траурный митинг.

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