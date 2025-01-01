Хоккеисты пермского «Молота» уступили «Звезде»
Основное время завершилось вничью 2:2
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Хоккеисты «Молота» в своем втором матче завершающей выездной серии чемпионата ВХЛ потерпели поражение от «Звезды». Для определения победителя понадобился овертайм, так как основное время завершилось вничью 2:2.
Хозяева льда вели 2:0, но в третьем периоде дубль Ильи Николаева позволил пермской команде заработать одно очко. В дополнительное время удача улыбнулась столичной команде.
«Молот» продолжает борьбу за место в восьмерке лучших команд лиги, что обеспечит им преимущество домашнего льда в плей-офф. До завершения турнира подопечным Евгения Попихина предстоит сыграть два матча в Санкт-Петербурге против СКА-Нева и местного «Динамо».
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