Хоккеисты пермского «Молота» уступили «Звезде» Основное время завершилось вничью 2:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты «Молота» в своем втором матче завершающей выездной серии чемпионата ВХЛ потерпели поражение от «Звезды». Для определения победителя понадобился овертайм, так как основное время завершилось вничью 2:2.

Хозяева льда вели 2:0, но в третьем периоде дубль Ильи Николаева позволил пермской команде заработать одно очко. В дополнительное время удача улыбнулась столичной команде.

«Молот» продолжает борьбу за место в восьмерке лучших команд лиги, что обеспечит им преимущество домашнего льда в плей-офф. До завершения турнира подопечным Евгения Попихина предстоит сыграть два матча в Санкт-Петербурге против СКА-Нева и местного «Динамо».

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