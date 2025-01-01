Только 36% пермяков боятся сложных задач на работе Из них лишь 2% испытывают сильный страх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство пермяков (порядка 64%) не испытывают страха из-за трудностей на работе. По их словам, трудные задачи и сложные вопросы, а также нестандартные ситуации не пугают их. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Как отмечают пермяки, всему можно обучиться и даже стать лучше чем те, кто уже давно работает на этом месте. В то же время 34% опрошенных признались, что немного опасаются профессиональных трудностей. В частности, такие страхи возникают, когда работа в области, с которой ранее связан не был.

Только 2% опрошенных признались, что очень боятся трудностеИзй в работе. Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 70% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.

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