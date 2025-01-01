В ДТП в Пермском крае погибли два человека Под Краснокамском грузовик «Мерседес» столкнулся с отечественной легковушкой Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

ДТП произошло 15 Марта в 9:20 час.

Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Перми в направлении Нытвы двигался грузовой автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины 1971 года рождения. На 1047 км автодороги водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и допустил столкновение с «ИЖем» под управлением мужчины 1946 года рождения.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажир 1975 года рождения от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир 1975 года рождения был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.





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