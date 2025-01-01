Фонд содействия развитию города Перми изменит название «Пермь-300» переименовали в Фонд имени Татищева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд содействия развитию города «Пермь-300» меняет название: отныне он будет именоваться Фондом содействия развитию города Перми им. В.Н. Татищева.

Информация об этом появилась на страничке фонда ВКонтакте 14 марта. Согласно записям в соцсетях, состоялась рабочая встреча совета фонда, на которой были приняты соответствующие изменения в устав организации. Для того чтобы официальное название изменилось, фонд должен будет пройти перерегистрацию.

По словам директора фонда Ирины Ермаковой, организация была основана для выполнения конкретной задачи — подготовки к празднованию трёхсотлетия Перми. Поскольку трёхсотлетие уже миновало, задача, которая, по словам Ермаковой, была выполнена успешно, утратила актуальность. Однако фонд доказал свою эффективность как инструмент преобразований городской среды, поэтому совет принял решение продолжить деятельность, скорректировав задачи и сосредоточившись на вопросах благоустройства и установки арт-объектов в Перми.

Фонд «Пермь-300» был создан в 2016 году. Среди его учредителей были управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, президент и экс-ректор ПГНИУ Владимир Маланин, депутаты Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян и Геннадий Шилов.

Как сообщал «Новый компаньон», с 2021 по 2024 год фонд «Пермь-300» собрал 116,4 млн руб., большую часть которых внесли местные предприятия и организации. Среди недавних проектов, профинансированных фондом, — установка памятника участникам СВО в Перми.





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