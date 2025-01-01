Новая мошенническая схема позволяет списывать деньги во время телефонного звонка МВД предупреждает: не перезванивайте на незнакомые номера Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Согласно сообщению РИА «Новости» со ссылкой на МВД, аферисты разработали новую мошенническую схему, которая позволяет при помощи ответных телефонных звонков лишать абонента денежных средств.

Афера может начаться с СМС с просьбой перезвонить или короткого звонка, во время которого абонент не успевает ответить. Как только абонент набирает номер из СМС или номер неизвестного звонившего, с его счёта начинают утекать деньги. Его долго держат на линии: в трубке шумы, невнятные голоса, как будто кто-то пытается пробиться. Когда звонок завершается, оказывается, что со счёта списаны крупные суммы.

Схема основана на использовании сервисов платных звонков. Обычно такие сервисы информируют, что звонок платный, однако аферисты научились блокировать это предупреждение.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае участились случаи мошеннических действий, когда злоумышленники представляются сотрудниками краевого министерства природы региона.

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