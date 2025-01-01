Мошенники пишут жителям Пермского края от имени сотрудников краевого министерства Граждан призывают быть бдительными Поделиться Твитнуть

В Пермском крае участились случаи мошеннических действий, когда злоумышленники представляются сотрудниками краевого министерства природы региона, о чём предупреждает само ведомство.

В понедельник, 10 марта, зафиксированы новые факты рассылки через Telegram сообщений от лиц, выдающих себя за работников министерства. Цель аферистов — выманивание персональной информации, привлечение внимания к фиктивным акциям или прямое хищение денег.

Представители министерства настоятельно рекомендуют гражданам проявлять осмотрительность и не реагировать на подобные провокации. В случае получения подобного сообщения, рекомендуется игнорировать его и заблокировать пользователя. Если вы стали жертвой обмана или располагаете информацией о подозрительной деятельности, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию.

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