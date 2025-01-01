Пермский «Молот» уступил «Звезде» в овертайме Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В пятницу, 14 марта, хоккейный клуб «Молот» из Перми играл на выезде против московской «Звезды». Игра завершилась победой хозяев 3:2.

Первые два периода прошли без забитых голов. В третьем периоде повели хозяева 2:0, но Илья Николаев сделал дубль и сравнял счёт. Решающая шайба, принесшая победу москвичам, была заброшена в овертайме.

Напомним, игра первого круга между этими командами состоялась 9 сентября. Тогда команды обменялись четырьмя шайбами, и победитель определился только в серии буллитов, где удача сопутствовала «Звезде».

Ранее сообщалось, что 12 марта «Молот» играл в Москве против «Юнисона». Исход той встречи также решился в серии послематчевых бросков после ничьей в основное время. Победу праздновали пермские хоккеисты.

Следующую игру «Молот» проведёт 16 марта в Санкт-Петербурге против команды «СКА-Нева».

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