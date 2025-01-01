Пермский «Молот» вышел в плей-офф Чемпионата России ВХЛ Встреча с ХК «Юнисон-Москва» закончилась со счётом 4:3 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

На выездном матче в столице страны пермский хоккейный клуб «Молот» обыграл хоккеистов ХК «Юнисон-Москва» со счётом 4:3.

Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, итог матча определил овертайм, сильнейшими в котором стали игроки пермской команды.

Голы соперникам забили Дмитрий Ябелов, Игорь Зенчиков и Максим Кицын, победный буллит принёс Илья Николаев.

Таким образом, пермский клуб четвёртый год подряд выходит в решающую стадию сезона OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ.

Следующий матч «Молот» проведёт на выезде 14 марта против московской «Звезды». Начало матча — в 20:30 по пермскому времени.

Также до 18 марта игроки «Молота» встретятся с «СКА-Нева» и «Динамо СПб».

Как сообщили в пресс-службе клуба, в поездку отправились 27 человек, включая вратарей Егора Горшкова и Егора Гуськова, защитников Артёма Науменко, Рауля Акмальдинова, Никиту Зимина, Андрея Малявина, Ивана Пирогова, Кирилла Басистого, Романа Романова, Дмитрия Зайцева, Дмитрия Юшкевича и Ярослава Лабуткина, а также нападающих Максима Кицына, Игоря Зенчикова, Дениса Голубева, Эмиля Галиаскарова, Павла Щербакова, Ильи Николаева, Руслана Галимзянова, Артёма Пугачёва, Владислава Картаева, Артёма Гареева, Даниила Лапина, Виктора Пластинина, Владимира Михасенка, Дмитрия Ябелова и Дмитрия Аржанова.

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