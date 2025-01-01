Железнодорожники Прикамья подтвердили запуск скоростной электрички до Яйвы Она начнёт ходить с 30 марта Поделиться Твитнуть

С 30 марта 2025 года Свердловская железная дорога продлит маршрут скоростного пригородного поезда «Финист», курсировавшего между Пермью II и Кизелом, до станции Яйва. Электропоезд будет ходить дважды в неделю, в выходные дни. Общее время поездки составит 4 часа. На отрезке от Кизела до Яйвы предусмотрены остановки в пунктах Копи и Всеволодо-Вильва. Об этом сообщили представители пресс-службы СвЖД.

Пригородный состав №7124/7123 Пермь II — Яйва будет отправляться по пятницам и воскресеньям. Отправление со станции Пермь II назначено на 18:15 (время местное), прибытие/отправление в Кизел 21:14-21:15, прибытие в Яйву в 22:15.

В обратном направлении поезд №7122/7121 Яйва — Пермь II будет следовать по субботам и понедельникам. Отправление из Яйвы в 04:15, прибытие/отправление в Кизеле в 05:12-05:14, прибытие на станцию Пермь II в 08:21.

Полная стоимость проезда от Перми до Яйвы составит 502 руб., для школьников и студентов (в учебный период) — 251 руб. Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и в кассах Пермской пригородной компании. Продажа билетов начинается за 10 дней до отправления поезда.

Напомним, «Финисты» начали курсировать по новому маршруту из Перми до Кизела в декабре 2024 года. Поезда ходят ежедневно, а время в пути составляет 3 часа, что на 1,5-2 часа быстрее, чем на обычных электричках.

Впервые железнодорожники сообщили о планах запустить весной электропоезд «Финист» до Яйвы в январе 2025 года.

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