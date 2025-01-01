В Перми наказание продавцу контрафактного алкоголя заменили на реальный срок Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В прошлом декабре Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, назначив ему условный срок и штраф за нелегальное использование товарного знака и оборот немаркированного алкоголя в особо крупном размере. Прокуратура Перми, посчитав приговор слишком мягким, успешно обжаловала его. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Учитывая серьёзность преступления (было изъято более 12 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных брендов), а также наличие рецидива, прокуратура настаивала на реальном лишении свободы и дополнительном штрафе.

Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, изменил приговор и назначил виновному 2 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб.

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