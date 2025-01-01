Пермские врачи во время диспансеризации обнаружили у мужчины инфаркт Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

У Михаила П., 67-летнего жителя Закамска, заболела спина. Привыкнув к незначительным болям, он старался игнорировать дискомфорт, принимал обезболивающее и не спешил обращаться к врачу. Однако боль не утихала более недели, и он решил пройти диспансеризацию, чтобы быстро получить консультацию медиков. Терапевт, осмотрев пациента и выслушав его жалобы, назначил ЭКГ для исключения сердечной патологии перед направлением к неврологу. ЭКГ выявила признаки инфаркта. О случае сообщили в минздраве региона.

Кардиолог Карина Ахмадиева вспоминает: «Мы были встревожены. У пациента в любой момент могло остановиться сердце. Он ходил с инфарктом миокарда, думая об остеохондрозе».

Врачи вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали пациента в Региональный сосудистый центр. Ангиография подтвердила поражение коронарных артерий, и хирурги провели стентирование сосудов. После восстановления кровотока и реабилитации пациент был выписан под наблюдение кардиолога.

В минздраве напомнили, что именно диспансеризация позволяет выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: нарушения ритма, повышенный холестерин, увеличение сердца, застойные явления, ожирение, гипертонию.

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