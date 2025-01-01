В Перми в выходные сотрудники ГАИ усилят контроль дорог Поделиться Твитнуть

В предстоящие выходные, 15 и 16 марта, дорожная полиция Пермского края увеличит число патрулей на дорогах.

Основной задачей инспекторов станет предотвращение серьёзных нарушений ПДД, выявление нетрезвых водителей и снижение риска аварий, спровоцированных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание будет уделено водителям, находящимся за рулём в нетрезвом виде.

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, инспекторы просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ДПС по тел. 246-79-00, 261-99-99 или 102. «Ваше сообщение может спасти чью-то жизнь», — отметили в ГИБДД.

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