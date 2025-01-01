Пермское УФАС проверит санатории Прикамья на предмет сговора И завышенных цен на услуги Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) подтвердило проведение проверок санаторно-курортных учреждений Пермского края на соответствие антимонопольному законодательству. В частности, ведомству предстоит оценить, насколько обоснованы цены на путёвки, установленные здравницами.

Если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольных норм, ведомство предпримет соответствующие действия для урегулирования ситуации.

Причиной для начала проверки, говорят в УФАС, стала информация, опубликованная в средствах массовой информации, о возможном завышении цен на услуги санаторно-курортного сектора в регионе. В публикациях содержатся данные о предполагаемом сговоре среди организаций, предоставляющих санаторно-курортное лечение в Пермском крае, с целью искусственного завышения стоимости путёвок.

Ранее о проверке цен на санаторные путёвки сообщили в прокуратуре региона. В ведомстве говорили, что проводят мероприятия совместно с антимонопольщиками.

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