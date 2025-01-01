Пермские санатории проверят на завышение цен Прокуратура организовала проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края и Пермское УФАС проверят ценообразование в санаториях региона. Надзорные мероприятия организованы в связи с информацией в интернете о завышении цен на санаторно-курортные услуги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В ходе надзорных мероприятий с привлечением антимонопольного органа будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путёвок», — сообщается в telegram-канале прокуратуры.

Ранее стало известно, что доход санаторно-курортных учреждений Прикамья в январе 2025 года составил 298,7 млн руб. За это время в них отдохнули 10,8 тыс. человек, что на 7% меньше, чем годом ранее. Однако средняя стоимость путёвки выросла на 17%, до 5,3 тыс. руб. на человека в сутки. По объёму доходов регион занял третье место в России, а по ценам — четвёртое.

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