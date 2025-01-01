В январе санатории Пермского края заработали 298,7 млн рублей В здравницах региона отдохнули почти 11 тысяч человек Поделиться Твитнуть

По данным портала «Санатории России», доход санаторно-курортных учреждений Прикамья в январе 2025 года составил 298,7 млн руб. По этому показателю регион занял третье место в Приволжском федеральном округе и девятое — по стране.

Но при этом аналитики портала отмечают отрицательную динамику: в здравницах Прикамья отдохнули 10,8 тыс. человек, что соответствует снижению на 7% по сравнению с предыдущим периодом. Это может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой.

Средняя стоимость путёвки в санатории Пермского края составила 5 344 руб. на человека в сутки, продемонстрировав рост на 17%. Это четвёртое место по России. Первое занял Алтайский край (6 455 руб.), второе — Ставропольский край (6 353 руб.), третье — Тюменская область (5 582 руб.). Здравницы Татарстана расположились на пятой строчке со стоимостью 5 134 руб. на человека в сутки.

В целом доход санаторно-курортных учреждений страны в январе 2025 года составил почти 13 млрд руб. — на 22% больше, чем в предыдущем периоде.

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