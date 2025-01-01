В Прикамье мужчину осудили за убийство матери Жителя Куединского округа приговорили к девяти годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Куеде 51-летнему местному жителю огласили приговор по статье «Убийство». Мужчину на девять лет отправили в исправительную колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, днём 24 октября прошлого года злоумышленник, находясь в своём частном доме в д. Кипчак Куединского муниципального округа, поссорился со своей 79-летней матерью и нанёс ей удары руками по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Расследованием дела занимались следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.

На время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 10 марта в Пермском краевом суде с последним словом выступила 34-летняя Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына. Она признала вину и заявила, что сломалась под бременем обстоятельств: финансовых проблем, давления со стороны клиентов, ухода бывшего мужа, который она восприняла как бегство от проблем, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. Она выразила сожаление, что не обратилась за помощью к родителям. Приговор женщине вынесут 18 марта.

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