В Прикамье мужчину осудили за убийство матери
Жителя Куединского округа приговорили к девяти годам колонии строгого режима
В Куеде 51-летнему местному жителю огласили приговор по статье «Убийство». Мужчину на девять лет отправили в исправительную колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как установил суд, днём 24 октября прошлого года злоумышленник, находясь в своём частном доме в д. Кипчак Куединского муниципального округа, поссорился со своей 79-летней матерью и нанёс ей удары руками по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Расследованием дела занимались следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.
На время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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