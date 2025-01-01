Из-за утечки из колодца жители нескольких домов Перми остались без воды Авария произошла в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Жители нескольких домов в Индустриальном районе Перми 14 марта остались без водоснабжения. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города, причиной стала утечка из колодца по ул. Льва Толстого, 12.

«С 13:35 14 марта 2025 года в связи с утечкой из колодца по ул. Льва Толстого, 12 отключено водоснабжение в домах по ул. Л. Толстого, 10, ул. Левченко, 6 и ул. Сивкова, 2», — информирует пресс-служба ООО "Новогор-Прикамье".

Пермяки могут уточнить информацию о происшествии или оставить заявку на подвоз воды в «Новогор-Прикамье».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Березниках из-за обильного таяния снега и дождей администрации приходится бороться с подтоплениями на улицах города. По этой причине властям приходилось вводить ограничения движения общественного транспорта.

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