На севере Прикамья чиновники борются с потопом и гололёдом на улицах В Березниках из-за непогоды ограничивали работу общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Казаченко

Глава Березниковского округа Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях рассказал, что из-за обильного таяния снега и дождей, которые идут несколько дней, городские власти вынуждены бороться «то с гололёдом, то с потопами».

Руководитель муниципалитета отметил, что сейчас на проезжей части ул. Деменева от автовокзала до ул. Березниковской образовалась глубокая лужа почти 400 кв. м.

«Дал указания аварийным службам оперативно устранить проблемную ситуацию. Временно изменили движение троллейбусов, минуя этот участок. Сейчас на месте работают 5 единиц спецтехники. Бригада САХа формирует канаву для отвода воды с дороги», — сообщил Казаченко.

Фото: Алексей Казаченко

По его словам, аналогичная ситуация 13 марта произошла в районе Околицы на перекрёстке улиц Мира и Свердлова. Коммунальные службы в короткие сроки устранили подтопление и обеспечили движение транспорта.

Отметим, из-за затопления улиц в Березниках временно прекращали работу троллейбусы.

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