Власти Перми не нашли перевозчика на бесплатные автобусы по Северному кладбищу Начальная цена – 625 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги электронного аукциона на оказание услуг по организации автобусных перевозок по территории кладбища «Северное». Согласно опубликованным на сайте госзакупок данным, на участие не поступила ни одна заявка, закупка признана несостоявшейся.

Аукцион был объявлен в конце февраля. Власти планировали запустить бесплатный для пассажиров маршрут с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 625,5 тыс. руб.

Планируется, что транспорт должен курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ, в частности, в религиозные праздники и дни поминовения. В Троицкую субботу и Троицу на маршруте должны работать два автобуса, в остальное время — один. Движение будет начинаться и заканчиваться у «Квартала 26». Интервал движения в Троицкую субботу и Троицу составит 15 минут, а в другие дни — 30 минут. Автобусы будут вмещать 22 пассажира.

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