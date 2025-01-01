По Северному кладбищу Перми пустят бесплатные автобусы Маршрут должен заработать 15 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 апреля по 1 ноября 2025 года в Перми по территории кладбища «Северное» будет курсировать бесплатный автобусный маршрут. Об этом сообщает «Рифей».

Ожидается, что автобусы будут работать по выходным, а также в дни, когда наблюдается наибольший приток посетителей и во время религиозных праздников: Пасха (20 апреля), Радоница (29 апреля), 9 Мая, Семик (5 июня), Троицкая суббота (7 июня), Троица (8 июня), Покровская суббота (11 октября) и Димитровская суббота (1 ноября).

В Троицкую субботу и Троицу на маршрут выйдут два автобуса, в остальное время — один. Автобусы будут начинать движение от «Квартала 26» и делать остановки у кварталов № 146, 163, 216, 271, 307, 302, 248, 210, 157, 138, 145, конечной станет снова «Квартал 26». Интервал движения в Троицкую субботу и Троицу составит 15 минут, а в другие дни — 30 минут. Планируется, что автобусы будут вмещать 22 пассажира.

В настоящее время Центр организации закупок проводит аукцион для выбора перевозчика, который будет обслуживать данный маршрут. Начальная стоимость контракта оценивается в 625,4 тыс. руб.

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