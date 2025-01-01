Система водоотведения Перми переведена на паводковый режим работы В «Новогор-Прикамье» обратились к жителям с просьбой соблюдать правила использования канализации Поделиться Твитнуть

Интенсивные снегопады в марте, сменившиеся потеплением, вызвали активное таяние снега в Перми. Нагрузка на канализационную систему возросла из-за притока талых вод к бытовым стокам. Общий объем поступающих сточных вод увеличился на 15—20%. Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», в связи с этим система водоотведения Перми переведена на паводковый режим работы.

В компании обратились к жителям с просьбой соблюдать правила использования канализации. Чтобы избежать засоров в напряжённый период, необходимо использовать канализацию строго по назначению, не выбрасывая в нее предметы гигиены, салфетки, тряпки, игрушки, наполнители для туалетов, жир, ватные палочки и волосы.

Особенно проблемными являются влажные салфетки, в большом количестве попадающие в канализацию и затрудняющие ее работу, образуя плотные комки, наматывающиеся на движущиеся части оборудования.

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