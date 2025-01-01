В 9 школах и детсадах Прикамья выявлены нарушения в работе пищеблоков Информация передана в минобр региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года территориальным управлением Россельхознадзора зафиксированы случаи несоблюдения правил работы с ветеринарными документами в системе «ВетИС» («Меркурий») девятью социально значимыми организациями Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 11 марта в ходе проверок Россельхознадзором такие нарушения были выявлены в одной из школ и одном из детских садов региона.

В период с 25 февраля по 10 марта детским садом №22 «Березка» в Кудымкаре не были погашены 64 ветеринарных сертификата на 1,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции.

С 17 октября 2024 года по 11 марта 2025 года Пермской кадетской школой №1 не подтверждено получение 448 партий мясной, молочной, рыбной продукции и яиц (общим весом 46 тонн) через систему ветеринарного контроля.

Это означает, что сотрудники допускают использование продукции, не имея уверенности в её качестве и безопасности, подтверждённых документально.

Управлением Россельхознадзора вынесены предостережения этим организациям. Информация о выявленных недочётах будет передана в Министерство образования и науки Пермского края.

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