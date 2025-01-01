Из Нижнего Новгорода в Пермь хотят запустить скоростные суда Также обсуждаются рейсы в Пермь из Сарапула Поделиться Твитнуть

Власти Нижегородской области рассматривают возможность организации пассажирских перевозок на быстроходных судах с подводными крыльями из Нижнего Новгорода в Пермь. Также обсуждается перспектива открытия маршрута из Сарапула (Удмуртия) в столицу Прикамья. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на международном форуме «Интурмаркет».

Также Никитин добавил, что в навигацию 2025 года планируется запуск новых рейсов из Нижнего Новгорода в Тольятти и Самару.

Губернатор отметил, что в 2024 году скоростные суда перевезли 125 тысяч пассажиров, что на 56% больше, чем годом ранее. В 2025 году маршрутная сеть расширится до Ульяновска, Костромы и Ярославля. Ожидается, что в текущем году количество перевезенных пассажиров достигнет 140 тысяч в 12 регионах.

Международная выставка «Интурмаркет» проходит в Нижнем Новгороде с 13 по 15 марта.

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