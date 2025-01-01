Рейс из Калининграда в Пермь и обратно задержан более чем на семь часов В аэропорту Храброво сообщили о причинах задержек Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили в калининградском аэропорту Храброво, рейс EO 883 авиакомпании «Икар» Калининград — Пермь вылетел в пункт назначения 14 марта в 08:07 по московскому времени с опозданием на восемь часов. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, прибытие рейса EO 883 в Большое Савино задерживается на 7 часов 15 минут. Самолёт должен приземлиться в Перми в 15:10 по местному времени.

В связи с поздним прибытием самолёта задерживается и вылет обратного рейса из Перми в Калининград.

В аэропорту Храброво пояснили, что 13 марта задержки рейсов произошли из-за позднего прибытия воздушных судов, погодных условий и введения временных ограничений на вылет и посадку в ряде аэропортов страны.

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