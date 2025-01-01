Предприниматель из Прикамья выплатил штраф за мошенничество в крупном размере Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамский бизнесмен стал победителем в двух конкурсных торгах на выполнение работ, после чего подписал контракты с городской администрацией на монтаж модульного санузла и обновление теплообменного оборудования. После завершения работ при аудите финансовой документации выяснилось, что подрядчик существенно увеличил цену как самих объектов, так и их установки. В результате этого муниципальному бюджету был нанесен значительный ущерб. Представители заказчика направили обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь подрядчика к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

В ходе следствия по уголовному делу было установлено, что руководитель фирмы намеренно вводил в заблуждение заказчиков и завышал итоговые счета для извлечения прибыли. В связи с этим, мужчину признали виновным в двух эпизодах крупного мошенничества с использованием своего должностного положения. В качестве меры наказания ему был назначен штраф в размере 750 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должника проинформировали о начале исполнительного производства и предупредили о необходимости уплаты штрафа в течение 60 дней, в противном случае ему грозит более суровое наказание. Не желая усугублять свое положение, мужчина вовремя внес всю сумму. Исполнительное производство было завершено в связи с полным исполнением обязательств.

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