Спрос на персонал в пермском ЖКХ вырос на 34% Число предложений о работе превысило одну тысячу Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В честь Дня работников ЖКХ, отмечаемого в России 16 марта, аналитики hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в этой сфере. Они выяснили, какие специалисты наиболее востребованы и на какую оплату труда могут рассчитывать соискатели.

В 2024 году количество вакансий в ЖКХ по стране увеличилось на 16% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 89,6 тыс. В Пермском крае рост составил 34%, превысив 1 тыс. предложений о работе.

Наибольший спрос наблюдается на специалистов по благоустройству (43% вакансий), водоснабжению и канализации (34%), а также ремонту зданий (23%).

Наиболее востребованные профессии: менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%), слесари, сантехники, уборщики, дворники и водители (по 4%).

В Пермском крае наблюдается дефицит дворников (0,7 резюме на вакансию при норме 4) и слесарей/сантехников (1,5 резюме).

Несмотря на нехватку кадров, большинство работодателей (74%) требуют опыт работы, и только 26% вакансий открыты для начинающих.

Практически все вакансии (99%) предполагают работу в регионе проживания, и лишь 1% — вахтовым методом.

По данным «Люди в цифрах», зарплатный диапазон в ЖКХ по России в 2024 году составляет 57 471 — 114 943 руб., в Пермском крае — 47 126 — 91 954 руб. Самые высокие зарплаты в регионе предлагают начальнику участка (80 700 руб.) и инженеру-сметчику (75 800 руб.).

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