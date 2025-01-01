В Перми скончался известный медиаменеджер Евгений Царегородцев Ему было 55 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на 56-м году ушёл из жизни Евгений Царегородцев, генеральный директор пермского филиала «Русской Медиагруппы» (ООО «РМГ Пермь»). Информацию об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили его коллеги. Царегородцев стоял у истоков телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми.

Евгений Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Он получил образование в Пермском техническом университете (сейчас ПНИПУ), где изучал автоматику и телемеханику. С 1992 года начал свой профессиональный путь в ТРК «Авторадио ТВ» в качестве звукорежиссёра, а в 1999 году занял пост программного директора. С 1995 по 1999 год работал в рекламном отделе радиостанции, где также создал собственную продакшн-студию.

По данным Rusprofile, Царегородцев являлся руководителем двух действующих компаний, включая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон Пермь». Ранее он возглавлял четыре юридических лица в Перми, принадлежащих РМГ: «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (транслирующую «Русское радио — Пермь» и Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (транслирующую «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».

О дате и месте прощания станет известно позднее.

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