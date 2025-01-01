По требованию прокуратуры в Перми оштрафовали подрядчика за ремонт поликлиники Компания нарушила условия контракта Поделиться Твитнуть

В Перми оштрафовали компанию, которая занималась капремонтом Городской клинической поликлиники №4 по ш. Космонавтов, 108. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на надзорный орган.

В ведомстве сообщили, что подрядчик нарушил условия контракта: не выполнил работы в срок. Работы необходимо было завершить ещё в прошлом году. Они проходили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

По итогам проверки подрядчику внесли представление. Кроме того, по постановлению прокурора директор подрядной организации привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа 30 тыс. руб.

В надзорном органе отметили, что вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры Дзержинского района Перми.

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