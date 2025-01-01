Эксперты прогнозируют рост цен на новостройки в Перми Средняя цена за «квадрат» в феврале выросла на 0,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса «Объектив.РФ» подвели итоги за февраль по ценам на первичном рынке недвижимости. Согласно представленным данным, средняя цена за квадратный метр в новостройках Перми составила 153,4 тыс. руб., что на 0,4% выше, чем месяцем ранее. Ожидается, что в дальнейшем цены продолжат расти.

«Средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости продолжит неизбежно расти. На это указывает возросшая себестоимость строительства за последний год — по мнению многих экспертов рынка, она выросла почти на 50%. Скидки и дисконты от застройщиков тоже не окажут существенного влияния на снижение цен, поскольку это временное явление для привлечения внимания покупателей», — сообщает сервис.

Ранее другой сервис подсчитал медианную стоимость «квадрата» в Перми за февраль. По информации «Яндекс Недвижимости», данный показатель снизился на 0,4% по сравнению с январём и составил 156 тыс. руб.

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