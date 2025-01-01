В феврале в Перми подешевели новостройки Стагнация цен наметилась во всех крупных городах Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В феврале текущего года в Перми медианная цена за квадратный метр в новых зданиях составила 156 тыс. руб., что на 0,4% ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в городе достигла 7,5 млн руб. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», средняя площадь предлагаемых квартир в Перми составляет около 49,8 кв. м.

Помимо Перми, снижение медианной цены за квадратный метр в новостройках зафиксировано в Красноярске (на 3,6%, до 143 тыс. руб.), Краснодаре (на 3,6%, до 150 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (на 1,2%, до 143 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 0,7%, до 279 тыс. руб.) и Уфе (на 0,6%, до 158 тыс. руб.).

В среднем по городам-миллионерам медианная стоимость квадратного метра в новых домах в феврале равнялась 180 тыс. руб., продемонстрировав снижение на 0,1% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры осталась неизменной, сохранившись на уровне 9 млн руб.

«В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это, скорее, позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждём значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц».

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в феврале 2025 года увеличилось на 4,9% относительно января, что связано с возвращением активности девелоперов к стандартным объёмам после завершения новогодних праздников.

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