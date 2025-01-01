Мэрия округа Прикамья прекратила незаконную деятельность по перевозкам пассажиров
Администрацию Кизела уличили в нарушении закона
Администрация Кизела прекратила деятельность МУП «Транзит», оказывающей услуги перевозки пассажиров. Пермское УФАС в августе 2024 года выявило нарушение федерального законодательства при создании предприятия.
«Формально предприятие вело деятельность в сфере естественных монополий. Фактически организация оказывала услуги пассажирских перевозок, то есть работала на конкурентном рынке», — сообщили в ведомстве.
Поскольку в 2019 году в России деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках была запрещена, созданные МУП и ГУП, за исключением работающих в сфере естественных монополий в целях устранения последствий ЧС, до января 2025 года должны были пройти реорганизацию или ликвидацию.
Антимонопольный орган ранее потребовал от мэрии округа прекратить деятельность «Транзита» на конкурентном рынке пассажирских перевозок. В марте предупреждение было исполнено.
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