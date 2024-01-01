Алёна Бронникова Пермское УФАС заподозрило мэрию Кизела в нарушении закона о конкуренции Унитарное предприятие незаконно предоставляет услуги перевозок пассажиров Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС выявило нарушение при создании в Кизеле муниципального унитарного предприятия (МУП) на конкурентном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация города учредила МУП «Транзит» в феврале текущего года как работающую в сфере естественных монополий организацию, которая занимается услугами по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем ЖКХ. При проверке было установлено, что МУП не относится к сфере естественных монополий и работает на конкурентном рынке, что противоречит законодательству РФ.

Согласно представленной информации, МУП «Транзит» имеет шесть автобусов, также с организацией был заключён муниципальный контракт на предоставление услуг пассажирских перевозок до 1 марта 2025 года. Плата за проезд поступает в распоряжение организации.

«Пермское УФАС усмотрело в действиях администрации Кизела признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предупреждение с требованием прекратить деятельность МУП "Транзит" на конкурентном рынке пассажирских перевозок автомобильным транспортом до 2 октября 2024 года. В противном случае будет решаться вопрос о возбуждении антимонопольного дела», — рассказали в ведомстве.

Для снижения доли государства в экономике, препятствующей развитию конкуренции, в 2019 году в РФ был принят закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. ГУП и МУП должны быть реорганизованы или ликвидированы до января 2025 года. Исключения составляют организации, которые работают в сфере естественных монополий по устранению последствий ЧС или недопущению угрозы нормальной жизнедеятельности.

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